Биолог КФУ рассказал, как избежать столкновения с лосями и оленями во время гона

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С конца августа до конца октября у многих живущих в Татарстане копытных – лосей, косуль, благородного и пятнистого оленей – происходит гон. О том, как избежать столкновения с агрессивными самцами, рассказал главный хранитель музейных предметов Зоологического музея и гербария имени Э. А. Эверсмана Казанского федерального университета Ильдар Хайрутдинов, сообщает пресс-служба вуза.

В это время самцы копытных «выясняют, кто из них доминирует на участке, чтобы потом иметь возможность спариться с самками, обитающими на этой территории». Из-за выросшего уровня тестостерона они становятся очень агрессивными и могут беспричинно нападать на человека и даже на молодые деревья и кустарники.

«После спаривания активность существенно снижается. Самцы становятся более спокойными, а через какое-то время они даже начинают утрачивать рога <...>», – уточнил ученый.

При этом учащению случаев столкновения диких животных с людьми способствует расширение границ городов. «Интенсивность застройки новых территорий приводит к тому, что приграничные леса постепенно исчезают, а животные, которые привыкли жить на данной местности и у которых существуют естественные пути миграции, чаще встречаются в этих новых микрорайонах», – обратил внимание на последствия урбанизации биолог.

«Главное правило поведения при возрастании активности животных – не ходить в лес в этот период времени. Если вы не встречаетесь с животным, соответственно, нет проблем. Надо помнить, что у нас в республике количество копытных животных как естественным путем, так и при помощи человека постоянно растет», – констатировал исследователь, напомнив об интродукции благородного и пятнистого оленей.

Если же человек все-таки решил прогуляться по лесу осенью, то, по словам специалиста, ему следует хорошо представлять, где он находится, понимать, какие виды животных здесь обитают, прислушиваться к тому, что происходит вокруг, обращать внимание на звуки.

«Если где-то вы слышите рев, звуки ударов, которые могут быть вызваны брачными играми животных, лучше туда постараться не ходить. Соблюдая меры предосторожности, можно минимизировать встречи с дикими животными», – подчеркнул Хайрутдинов.

В Татарстане ежегодно происходит около 200 ДТП с участием лосей. О том, как не попасть в такую ситуацию на дороге, можно узнать в материале «Татар-информа».