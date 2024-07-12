Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Наиль Маганов: «Месторождений, с которых можно снять сливки и бросить, уже не будет»
Нефтяной саммит Татарстана прошел сегодня в альметьевской Высшей школе нефти. Гостем стал новый министр энергетики России Сергей Цивилев, а ключевой темой –обеспечение устойчивого будущего топливно-энергетического комплекса России до 2050 года. Как будет развиваться энергетика – в материале «Татар-информа».
Развитие отрасли на 25 лет вперед
Нефтяной саммит Татарстана в этом году юбилейный – он проводился в 20-й раз. Центральной темой обсуждения стало устойчивое развитие отрасли в России на ближайшие 25 лет вперед.
Пленарная дискуссия началась с опроса всех присутствующих – какое направление, по их мнению, самое важное в развитии топливно-энергетического комплекса России. Тремя самыми популярными стали:
- Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике;
- Развитие технологий и оборудования для добычи и переработки ископаемых;
- Развитие человеческого потенциала.
«Главное – люди»
Однако спикеры дискуссии единогласно не согласились с таким распределением, поставив во главу списка развитие человеческого потенциала.
«Вопрос кадров самый главный. У нас были разные периоды работы, и в 90-е годы нам казалось, что главное – деньги. Их не было даже чтобы зарплаты платить. Но когда они немного появились, мы поняли, что главное – люди. Инициативные, грамотные, способные», – заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
В пример он привел начало развития нефтеперерабатывающей отрасли в республике, когда были попытки построить нефтеперерабатывающий комплекс с привлечением иностранных компаний.
«Компетенций было ноль, и мы искали, с кем работать, но оказалось, что никто этого не сделает, пока не обучим своих людей», – поделился Минниханов.
Причем акцент Раис Татарстана сделал на начальное и среднее образование, отметив, что без него ни одна высшая школа не будет достигать высоких результатов.
«Любое здание базируется на фундаменте, и если его нет, то и результат такой же будет», – сказал он.
Минниханов также отметил, что все три пункта, за которые проголосовали участники, взаимосвязаны и усточивое развитие будет опираться на каждый из них.
Люди – технологии – оборудование
Министр энергетики России Сергей Цивилев также подчеркнул, что главное – это развитие человеческого потенциала.
«Люди с помощью науки создадут новые технологии, и на основе этих технологий будет создано новое оборудование», – заявил министр.
Для комплексного развития отрасли Минэнерго РФ подготовит Стратегию развития энергетики в России до 2100 года. По словам Цивилева, к этой задаче министерство намерено приступить после завершения разработки стратегии до 2050 года и национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».
Министр пояснил, что ограничиваться стратегией до 2050 года неправильно, потому что многие проекты слишком долго окупаются и могут выходить за рамки 2050 года. В пример он привел строительство атомной электростанции.
«Выполнив две эти задачи – стратегию до 2050 года и нацпроект “Новые атомные и энергетические технологии”, – начнем их реализовывать и будем готовить стратегию до 2100 года, где будут прописаны все наши ресурсы на территории Российской Федерации, как мы будем их использовать», — заявил Цивилев.
«Месторождений, с которых можно снять сливки и бросить, больше не будет»
В свою очередь гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов отметил, что нефть является стабильным источником энергии, однако методы ее добычи и переработки к 2050 году должны измениться.
«Месторождений, с которых можно было, как раньше, снять сливки, потом бросить, уже не будет. Все новые проекты появляются в чувствительных районах с хрупкой экосистемой — на Крайнем Севере либо на шельфе. Кроме того, часть месторождений будет истощена, что также поспособствует развитию новых технологий», – заявил Маганов.
В заключение он подчеркнул, что решать эти задачи предстоит людям с новым мышлением, то есть новым кадрам, которые сейчас активно готовят в Татарстане.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»