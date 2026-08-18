Театр Наций впервые приедет в Бугульму с творческой лабораторией

Фото: пресс-служба Бугульминского района

С 20 по 26 августа Бугульма впервые примет творческую лабораторию Театра Наций. Проект станет возможным благодаря инициативе главы Бугульминского района Дамира Фаттахова, поддержанной Министерством культуры РФ. Театр Наций откликнулся на предложение, увидев в Бугульме город с богатой историей, сильными театральными традициями и развивающейся культурной средой, сообщает пресс-служба Бугульминского района.

Согласно полученной информации, лаборатория пройдет в рамках Программы поддержки театров малых городов России. Для Бугульмы проект особенно значим в преддверии 250-летия города. Юбилей рассматривают как повод обратиться к историческому наследию и создать новые культурные проекты.

Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов отметил, что поддержка театров малых городов – один из приоритетов театра.

«Для нас особенно важны выездные творческие лаборатории – это живой формат, который позволяет не только работать с театральными коллективами, но и открывать для себя новые города, погружаться в их культурную среду. Особенно интересно работать в местах с сильной историей и собственными театральными традициями, к которым, безусловно, относится Бугульма. Именно в таком диалоге местного контекста и современного театрального языка могут рождаться новые идеи и постановки», – сказал Миронов.

В рамках лаборатории приглашенные режиссеры совместно с артистами театров Татарстана создадут три эскиза спектаклей. 26 августа в 13:00 в Доме техники режиссер Никита Васильев представит эскиз «Смерть Ивана Ильича» с Буинским драматическим театром. В 16:00 во Дворце молодежи режиссер Ванечка покажет работу с Зеленодольским музыкальным театром «Во всех непонятных ситуациях ешьте печенье». В 19:00 на сцене Бугульминского театра им. А.В. Баталова режиссер Александр Чеботарев представит эскиз «Чем мы занимались, пока вы учили нас жить» с бугульминскими артистами. После каждого показа пройдут обсуждения.

Глава Бугульминского района Дамир Фаттахов отметил, что для Бугульмы большая честь принимать лабораторию Театра Наций.

«Мы благодарны Министерству культуры России и лично Евгению Витальевичу Миронову за то, что поддержали нашу инициативу и увидели в Бугульме потенциал для такой работы. Для нас это не просто яркое культурное событие, а большая возможность заявить о городе, его истории и сильнейших театральных традициях на совершенно новом уровне. Мы готовимся к 250-летию Бугульмы и хотим, чтобы юбилей стал не только поводом вспомнить и сохранить то, чем город по праву гордится, но и точкой старта для новых проектов. Поэтому наша задача – не просто достойно принять лабораторию. Мы обязательно будем развивать это направление дальше, создавать возможности для новых творческих коллабораций и возвращать Бугульме статус одного из заметных культурных центров юго-востока Татарстана», – сказал Фаттахов.

Для артистов пройдут мастер-классы по сценической речи с педагогом РГИСИ Людмилой Бояриновой-Морозовой и по танцу с хореографом Ильей Оши, а также открытая лекция театроведа Марии Сизовой «От пяти до девяноста пяти. Современная проза и драматургия для детей и подростков» состоится 25 августа в 17:00 в Бугульминском театре. Все показы и лекция доступны для жителей и гостей Бугульмы.

Также 6 октября в Молодёжной студии-театре «Доминанта» состоится открытие Театральной лаборатории по современной драматургии. Подробнее на официальном портале Театра Наций.