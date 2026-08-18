Татарстан в год отправляет водным транспортом около 30 млн тонн грузов, железнодорожным - почти 18 млн тонн. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на сессии «Современная логистика: новые маршруты, технологии и инфраструктура» форума «Ростки».

«Имея на своей территории две большие реки, Волгу и Каму, мы сделали все, чтобы взаимодействие железнодорожных и речных грузовых перевозок поставить на нужный уровень», – сказал он.

Ханифов подчеркнул, что на сегодня железнодорожные перевозки – самые безопасные и надёжные. Он отметил, что многие грузоотправители и грузополучатели используют коридор через Казахстан. «Это основное государство-транзитер. И даже с восточной части Китая путь сокращается на 3–4 тыс. км, а с западной части Китая – на 5–7 тыс. км», – заявил он.

Глава Миндортранса заметил, что в Татарстане на один импортный грузовой контейнер приходится пять экспортных контейнеров.

«Уже много лет в республике упор делается на то, чтобы логистические операции проходили бесшовно. То есть мы должны у себя организовать логистическое взаимодействие по железнодорожным, речным, автомобильным коридорам и более активно работать с Китаем в выстраивании этой работы», – отметил Ханифов.

Министр добавил, что после строительства крупных федеральных трасс в Татарстане объем автомобильных перевозок значительно увеличился. Так, если три-четыре года назад по автодорогам перевозилось около 50 млн тонн грузов, то сегодня - 80 млн тонн.

«С 1 сентября у нас вступают в силу правила по переходу на электронный документооборот в грузоперевозках. Мы к этому подготовились, железнодорожный транспорт здесь у нас впереди. Хотим отработать все это и на автомобильных перевозках», – заключил Ханифов.