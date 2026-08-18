Закопанный немецкий танк времен ВОВ нашли во дворе КНИТУ-КХТИ в Казани

Закопанный немецкий танк во дворе КНИТУ-КХТИ

Фото: © Управление медиакоммуникаций (УМК) КНИТУ-КХТИ

Немецкий танк «Пантера» обнаружили во время разбора старого складского помещения во дворе корпуса «Б» КНИТУ-КХТИ. Об этом сообщается на сайте вуза.

Танк Panzerkampfwagen находится неглубоко под землей в специально подготовленной яме. Сохранилась кирпичная кладка стен и ступеньки, ведущие к башне танка. Каким образом был захвачен трофей – неизвестно, однако, по мнению казанского краеведа Евгения Григорьева, экземпляр танка мог быть получен в результате одного из сражений Курской битвы.

Фото: © Управление медиакоммуникаций (УМК) КНИТУ-КХТИ

В послевоенные годы танк, находящейся в яме, использовался для выполнения лабораторных работ, а также научных исследований на «спецфакультете» — подразделении, занимавшемся химией и технологией порохов, взрывчатых веществ и пиротехнических составов. В начале 50-х в КХТИ построили новую испытательную станцию, оборудованную профессиональной бронекабиной, а «Пантеру» использовать перестали, засыпав спуск к бронеяме землей. Над ямой построили склад для хранения химических реактивов. Более 60 лет бронеяма не использовалась и подземный танк превратился в университетскую легенду.

«Об этом загадочном объекте я слышал не раз от своих преподавателей, но самому проводить испытания в его башне мне уже не довелось», — поделился бывший директор Инженерного химико-технологического института Виктор Базотов, выпускник 1969 года.