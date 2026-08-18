Чжоу Лицюнь: «ОЭЗ и инвестплощадки являются преимуществами Татарстана»

Особые экономические зоны, инвестиционные площадки и выгодное расположение делают Татарстан привлекательным для китайского бизнеса. Об этом заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь на пресс-подходе в рамках IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

По его словам, одним из преимуществ республики является наличие готовой инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов.

«На сегодня у Татарстана есть особые экономические зоны, в том числе свои заводы и промышленные парки. Кроме этого, здесь хорошие условия для инвестиций», – отметил Чжоу Лицюнь.

Он также обратил внимание на географическое положение республики и наличие транспортных возможностей.

«Место хорошее, Москва недалеко, есть Волга – у Татарстана много преимуществ для инвестиций», – сказал председатель Союза китайских предпринимателей в России.

Чжоу Лицюнь выразил уверенность, что интерес китайского бизнеса к Татарстану в дальнейшем будет расти.

Татарстан последовательно развивает инфраструктуру для привлечения инвестиций: в республике действуют особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис», а в 2026 году также было принято решение о расширении ОЭЗ «Зеленая Долина».