«НЕФАЗ» увеличил производство автобусов в 1,5 раза за первое полугодие 2026 года

За первые шесть месяцев 2026 года на «НЕФАЗе» (дочернее предприятие «КАМАЗа» в Башкортостане) произведено 785 пассажирских автобусов, что на 51% больше аналогичного периода прошлого года. Результаты озвучил генеральный директор «НЕФАЗа» Борис Хазиев на оперативном совещании с главой Башкортостана Радием Хабировым, согласно официальному каналу пресс-службы ПАО «КАМАЗ» в МАКС.

По полученной информации, предприятие увеличило объемы производства по всей линейке. В январе-июне 2026 года изготовили 1,9 тыс. спецнадстроек на шасси КАМАЗ, 262 единицы прицепной техники, 198 грузовых автомобилей и 112 электробусов. Всего «НЕФАЗ» выпустил продукции на 15,3 млрд рублей – на 36% больше, чем в 2025 году. Инвестиционный портфель за полугодие достиг 177 млн рублей, отметил Хазиев.

«Важным направлением работы завода остаётся подготовка кадров. В этой части ПАО «НЕФАЗ» реализует программу «Развитие персонала». Обучение проводится на базе собственного учебного центра, а также Нефтекамского машиностроительного колледжа. Более 180 работников являются наставниками для молодёжи и получают за эту работу дополнительное вознаграждение», – говорится в сообщении.

Согласно пресс-службе, с 2026 года «НЕФАЗ» участвует в программе «Профессионалитет». В ближайшие три года совместно с колледжами планируется заключить 450 целевых договоров на подготовку специалистов.

«"НЕФАЗ" – это предприятие, которым мы очень гордимся. Оно проходило разные периоды становления и развития. Сейчас это одно из самых высокотехнологичных предприятий по производству автобусов и электробусов. Республика и дальше будет приобретать новый пассажирский транспорт для наших городов», – подчеркнул Хабиров.