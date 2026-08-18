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Общество 18 августа 2026 15:05

Участников СВО, лечащихся в Казани, проконсультировали по вопросам выплат

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Участников СВО, лечащихся в Казани, проконсультировали по вопросам выплат
Фото: Военная прокуратура Казанского гарнизона

Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов и военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов встретились с участниками СВО, которые лечатся в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в Военной прокуратуре Казанского гарнизона.

Прокуроры разъяснили участникам встречи порядок индексации выплат за полученные ранения и перерасчета выслуги лет, а также ответили на другие актуальные вопросы военнослужащих.

«По обращениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы проверочные мероприятия», – рассказали в Военной прокуратуре.

#прокуратура рт #Прокуратура #прием
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