Участников СВО, лечащихся в Казани, проконсультировали по вопросам выплат

Фото: Военная прокуратура Казанского гарнизона

Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов и военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов встретились с участниками СВО, которые лечатся в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в Военной прокуратуре Казанского гарнизона.

Прокуроры разъяснили участникам встречи порядок индексации выплат за полученные ранения и перерасчета выслуги лет, а также ответили на другие актуальные вопросы военнослужащих.

«По обращениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы проверочные мероприятия», – рассказали в Военной прокуратуре.