Тепавчевич: татарские мультфильмы могут выйти на международный рынок

Татарские анимационные проекты могут стать заметными на международной арене благодаря отсутствию языкового барьера со странами СНГ и схожести культурных ценностей. Об этом в интервью ТАСС 17 августа на форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» сообщил генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий РТ» Ранко Тепавчевич.

По его словам, в республике активно развивается анимационная серия «Туган Батыр», которая может стать одним из ярких продуктов и выйти на международную сцену. Особый интерес мультфильмы могут вызвать в странах, где нет языкового барьера с русскоязычным населением, а схожесть культурных ценностей также поможет привлечь зрителей из СНГ.

Тепавчевич добавил, что привлечь внимание мирового рынка к Татарстану может создание узнаваемого творческого лейбла. По его мнению, кино и музыка остаются актуальными направлениями, а появление собственных исполнителей и брендов, узнаваемых на международной сцене, повысит интерес к республике.

IV Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 16–19 августа. Деловая программа включает более 50 сессий. ТАСС – генеральный информационный партнер форума.