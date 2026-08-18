По случаю Дня исследования рака молочной железы онколог из РТ дал важные советы
18 августа отмечается Всемирный день исследования рака молочной железы. По этому случаю заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Нижнекамской ЦРМБ Ильяс Ганиев обращает внимание на простые, но жизненно важные правила.
«Во-первых, знайте свои нормы: любое уплотнение, асимметрия, изменение кожи или соска, выделения — повод записаться к врачу. Во-вторых, не пренебрегайте диспансеризацией — маммографическое обследование входит в её программу и позволяет увидеть изменения за 2–3 года до появления симптомов. Рак молочной железы излечим на ранних стадиях — это факт, подтверждённый тысячами спасённых жизней. Именно поэтому мы призываем каждую женщину отнестись к своему здоровью как к самому ценному», — советует Ганиев.
На сегодняшний день на учете в ЦАОП с раком молочной железы состоит 1677 женщин разного возраста. Все пациентки проходят лечение, находятся под постоянным наблюдением специалистов. Многие из них узнали о своем диагнозе во время диспансеризации. Напоминаем, что диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», маммографическое обследование могут пройти женщины, начиная с 40 лет, раз в два года.