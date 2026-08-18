Минлесхоз РТ разрабатывает план по охране и защите леса на десять лет

Полевые и камеральные работы по лесоустройству в настоящее время проводятся в четырех лесничествах Татарстана на общей площади более 160 тыс. га. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник отдела государственного лесного реестра, использования лесов и лесоустройства Минлесхоза РТ Алексей Мосунов.

«Наибольший объем работ проводится в Лениногорском лесничестве – на 52,9 тысячи гектаров. В Мамадышском лесничестве специалисты исследуют 46,4 тысячи гектаров, Кзыл-Юлдузском – 42,4 тысячи гектаров, в Буинском – 18,7 тысячи гектаров», – отметил он.

Актуализация данных необходима для своевременного выявления возможных рисков и планирования отраслевых работ.

«В результате будут получены точные данные о состоянии лесов. Это позволит сформировать эффективный план мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на предстоящие 10 лет», – добавил Мосунов.

Проведение работ соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие».