Китай готов обмениваться с Россией опытом борьбы с коррупцией

Китай готов углублять обмен опытом с Россией в сфере противодействия коррупции. Об этом заявил консул Генерального консульства КНР в Казани Цинь Сунмао на Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Китайская сторона готова углублять обмен опытом в области антикоррупционного управления с российскими партнерами из разных сфер, сообща защищать прозрачный и справедливый торгово-экономический порядок и способствовать развитию китайско-российского экономического и торгового сотрудничества», – сказал Цинь Сунмао.

По его словам, сегодня в антикоррупционной политике двух стран происходит качественный сдвиг: от формирования нормативной базы государства переходят к внедрению технологических и процессных решений. В частности, в Китае все больше внимания уделяется использованию больших данных и искусственного интеллекта для выявления скрытых и новых форм коррупции.

«Если при совершении незаконных действий используются технологии, то и надзор за соблюдением законности должен использовать новые современные технологические возможности», – подчеркнул дипломат.

Цинь Сунмао также отметил, что коррупция остается глобальным вызовом, поэтому противодействие ей требует сотрудничества государства, общества и бизнеса, в том числе на международном уровне. По его словам, эта работа напрямую влияет на эффективность государственного управления, доверие граждан и устойчивость экономики.

Одним из важных направлений дипломат назвал профилактику коррупции и формирование в обществе ценностей честности и справедливости. При этом антикоррупционная работа, подчеркнул он, должна вестись как в государственном, так и в частном секторе.

«Это не просто борьба с отдельными проявлениями и нарушениями. Это системная работа, которая направлена на повышение эффективности государственного управления, уровня доверия граждан и обеспечение устойчивого развития», – резюмировал Цинь Сунмао.

Сессия «Антикоррупционные стандарты как ключевой инструмент развития бизнеса» прошла в рамках международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». В его работе принимают участие представители регионов России, провинций Китая и порядка 30 других государств.