В Татарстане стартовал прием заявок на фестиваль детских экологических театров

Творческие коллективы Татарстана могут принять участие в фестивале-конкурсе детских экологических театров «Через искусство к чистой Волге». Региональный этап проводят Республиканский центр внешкольной работы и Министерство экологии и природных ресурсов РТ. Фестиваль направлен на раскрытие творческих способностей детей и формирование бережного отношения к природе в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

К участию организаторы приглашают коллективы детских садов (старшая и подготовительная группы), школьники 1–11 классов и театральные объединения учреждений дополнительного образования. Одно учебное заведение может представить не более трех спектаклей. Состав коллектива – до 10 детей под руководством 1–2 педагогов.

Юным артистам предстоит поставить экологический спектакль о Волге: о редких видах рыб, растений и птиц, о бережном отношении к природе и о том, что может сделать каждый для сохранения реки. Продолжительность – не более 15 минут, играть должны только дети, без участия взрослых.

Заявки с конкурсными работами принимаются до 2 октября на почту est@rcvr16.ru. Жюри оценит работы по семи критериям – от раскрытия темы до артистизма и оригинальности.

Обладатель Гран-при отправится представлять Татарстан на всероссийском заочном отборе. Финал состоится 23–24 ноября на сцене Астраханского драматического театра. Положение конкурса доступно по ссылке.