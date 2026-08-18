В Минцифре РТ рассказали о положения меморандума с Шэньчжэньской ассоциацией

Татарстан и Шэньчжэньская ассоциация индустрии искусственного интеллекта накануне подписали меморандум о сотрудничестве, который носит стратегический характер. На IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» заместитель министра цифровизации Татарстана Булат Габдрахманов рассказал о положениях документа. Меморандум направлен на начало конкретного взаимодействия между технологическими компаниями двух стран.

По словам Габдрахманова, сотрудничество будет развиваться по трём ключевым направлениям. Первое – взаимодействие между IT-компаниями: китайские решения и инженерные команды заинтересованы в прикладном рынке Татарстана, для чего необходимо выстроить коллаборацию с локальными резидентами. Второе – кадровое направление: в рамках программы развития искусственного интеллекта студенты из Татарстана смогут проходить стажировки в Китае. Третье – развитие инфраструктуры, в частности центров обработки данных, где Китай обладает большим потенциалом, а Россия – энергетическими возможностями.

«Мы постараемся организовать бизнес-миссию с нашей компанией в Шэньчжэнь и будем делать онлайн-мероприятия, чтобы компании между собой познакомились. Очень важна горизонтальная связь между компаниями», – подчеркнул Габдрахманов.