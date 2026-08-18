«Голоса Казани» вновь зазвучат с балконов Мэрии 28 августа

На балконах здания мэрии Казани 28 августа состоится ежегодный музыкально-поэтический перформанс «Голоса Казани». Спектакль построят как путешествие по эпохам – из шести картин, каждая из которых будет посвящена отдельному десятилетию.

В театрализованном представлении будут задействованы артисты театра Камала, театра Тинчурина, театра Качалова и Русского ТЮЗ: Зульфат Закиров, Искандер Хайруллин, Илья Славутский, Резеда Саляхова, Ильфак Хафизов, Рамиль Вазеев и другие. В массовых сценах – студенты Казанского государственного института культуры и Казанского театрального училища.

«Отправной точкой для нас стала не идея или текст, а само пространство. Два балкона, между ними пустота – уже готовая драматургическая конструкция. Два человека, между ними десять метров, и пятьдесят лет они не могут их переступить», – рассказала о концепции перформанса его режиссер Резеда Гарипова.

Автор сценария – Луиза Янсуар и Резеда Гарипова. Режиссер – Резеда Гарипова.

«Стихи на балконе это, наверное, естественная гармонизация отношений. Мы часто говорим с трибуны, что важно быть вместе, о толерантности, а тут [на «Голосах Казани» это происходит] естественно. Как писала в прошлом году Рузиля Мухаметова, здесь все равны», – отметила заместитель главы города Казани Гузель Сагитова.

Откроет вечер песнями из советских фильмов в 19:30 Казанский камерный оркестр La Primavera под управлением Рустема Абязова. Основное действие начнется в 20:00.