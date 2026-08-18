Габдрахманов: Татарстан интересен Китаю отраслевой экспертизой в ИИ

Китай – безусловный лидер в развитии технологий и, в частности, искусственного интеллекта. Однако у Татарстана все же есть разработки, которые были бы интересны в рамках сотрудничества. Так на вопрос «Татар-информа» на IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» ответил заместитель министра цифровизации Татарстана Булат Габдрахманов.

«Давайте смотреть правде в лицо, да: Китай сегодня – лидер искусственного интеллекта мировой, мировой лидер. Поэтому с точки зрения непосредственно технологических решений, конечно, в первую очередь наоборот, здесь Татарстан является интересной площадкой для Китая для внедрения пилотных решений», – сказал он.

Однако преимущество татарстанских IT-компаний в том, что они развиваются в отраслях, которыми Китай не занимается – например, в сельском хозяйстве.

«Здесь обмен опытом важен с нашей стороны: как мы оцифровываем эти отрасли. Они хотели бы развивать решения в искусственном интеллекте для сельского хозяйства. В этом плане мы для них интересны», – пояснил Габдрахманов.

С точки зрения перенятия опыта, по его словам, речь идёт о «железе», инфраструктурных решениях, центрах обработки данных и языковых моделях, которые сегодня считаются передовыми. Также Китай сильно развит в области ИИ в образовании.