В парке Горького в Казани завершают строительство смотровой площадки

К 30 августа в парке им. Горького завершается строительство смотровой площадки. Общая готовность объекта составляет 80%, работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает мэрия Казани.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в этом году благоустройство идет сразу на пяти объектах. Идею создать смотровую площадку подсказали неравнодушные горожане. Новым маршрутом объединят парк Горького с экстрим-парком «УРАМ» и набережной Казанки.

«Мы продолжаем благоустраивать Казань. В этом году работы идут сразу на пяти объектах: где-то создаем пространства с нуля, как сквер «Ярдэм» у нашего инклюзивного центра на улице Серова, а где-то продолжаем развитие, точечное благоустройство, как в парке имени Горького. Благодарю неравнодушных горожан, которые подсказали нам идею создать здесь красивую смотровую площадку. Новым маршрутом мы объединим парк Горького с экстрим-парком «УРАМ» и набережной Казанки. Работы по благоустройству площадки завершим ко Дню Республики», – отметил Метшин.

Согласно сообщению, смотровая территория площадью 154 кв. м выходит на улицу Вишневского и выступает за кромку склона на 2,5 метра. Для этого установили 46 свай. Ограждение из многослойного закаленного стекла длиной 54 метра не закрывает обзор – подобное решение уже применялось у театра Камала.

Вечерний облик проработали с особым вниманием. Архитектор проекта Эдуард Мухаметгареев рассказал, что периметр подсветят встроенными LED-элементами, дополнительный уют создадут семь высоких фонарей и 14 светильников, направленных на кроны деревьев.

Площадка станет частью пешеходного маршрута: от главной аллеи парка можно будет пройти до смотровой площадки, затем спуститься по лестнице на улицу Подлужную и выйти к набережной Казанки и парку «Урам». Длина новых дорожек – 180 метров.

Основные работы завершены: уложено 1,1 тыс. кв. м покрытия, смонтирована металлоконструкция. Осталось установить опоры освещения и камеры, 20 скамеек и два указателя из высокопрочного стекла.

Масштабное благоустройство парка проводилось в 2015 году, в 2023–2024 годах обновили входную группу, в прошлом году проложили лестницу к улице Подлужной. В прошлом году в парке провели 212 мероприятий, которые посетили 115 тыс. человек.

В этом году работы ведутся на пяти общественных пространствах: в скверах «Тебриз» и «Ярдэм», в парке Горького, на набережной озера Кабан и в Ленинском саду.