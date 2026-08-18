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Общество 18 августа 2026 15:02

Из Нижнекамской ЦРМБ выписали пять человек, пострадавших при атаке беспилотников

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Из стационара Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы выписаны еще пять человек, пострадавших в результате атаки БПЛА 10 августа. Об этом в своем канале МАКС сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Состояние [выписанных] удовлетворительное, они продолжат восстановительное лечение в амбулаторных условиях. На сегодня в нижнекамской больнице продолжают лечение семь человек. По оценкам врачей, динамика положительная. Двое пострадавших остаются в стационаре Больницы скорой медицинской помощи им. Р.С. Акчурина, двое – в Республиканской клинической больнице», – рассказал министр.

#абашев альмир #минздрав татарстана #атака БПЛА
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