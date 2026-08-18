Агитация без «дня тишины»: ЦИК РТ провел жеребьевку на 12 ТВ-каналах

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В общей сложности 105 часов и 45 минут бесплатного эфирного времени на 12 телерадиоканалах Татарстана разыграли сегодня в ходе жеребьевки для участников избирательной кампании-2026 в КЦ «Московский» в Казани.

«Это важнейшее событие не только в жизни страны и республики, но и для каждого СМИ, которое участвует в этих выборах», – сказал генеральный директор ТРК «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

Заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Диана Василова напомнила, что до выборов депутатов Государственной Думы остается ровно месяц.

«Достаточно широкий спектр ресурсов доступен для представителей политических партий, для кандидатов. Телерадиокомпания «Новый век» представляет один телеканал и одну радиостанцию для бесплатной агитации. ВГТРК «Татарстан» – два телеканала, один радиоканал. От «Татмедиа» участвуют два телеканала, пять радиоканалов. В предоставлении бесплатных печатных площадей участвуют восемьдесят четыре газеты», – рассказала она.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков заметил, что организация представляет участникам избирательной кампании эксклюзивную возможность дойти до аудитории в городах, селах и районах республики.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев сообщил, что жеребьевка продлится три дня – 18,19 и 20 августа. В первый день разыграно эфирное время на двенадцати телерадиоканалах, а в последующие два дня – площади для размещения информации в 84 печатных изданиях.

«Кандидаты и политические партии получат возможность рассказать о себе, о своих планах и предвыборных программах. Агитация в СМИ будет проходить 28 дней – с 22 августа до ноля часов 18 сентября. При этом «дня тишины» перед голосованием не будет: последний день агитации – четверг, 17 сентября. Наша задача – обеспечить законность всех процедур и равный доступ участников избирательной кампании к информационному пространству», – подчеркнул Кондратьев.

Помимо государственных СМИ в информационной кампании участвуют негосударственные. В их числе 23 организации телерадиовещания и одно периодическое печатное издание.

Кроме того, в предвыборной агитации могут участвовать сетевые издания. Политические партии и кандидаты вправе размещать в них агитационные материалы на платной основе.

Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан и довыборы депутатов представительных органов МСУ состоятся 18, 19 и 20 сентября 2026 года.