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Общество 18 августа 2026 13:15

Труженице тыла, педагогу Абдрахмановой из Казани исполнилось 98 лет

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Труженице тыла Муниваре Абдрахмановой из Казани в августе исполнилось 98 лет. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

«Мунивара Хусаиновна родилась 15 августа 1928 года в Казани. В годы войны работала в колхозе разнорабочей. Окончила педагогическое училище, а потом педагогический институт. Десять лет проработала в школе учителем, а потом еще 20 лет преподавала в интернате № 5», – рассказали в пресс-службе.

Мунивара Хусаиновна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».

#Год воинской и трудовой доблести
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