Педагоги из РТ примут участие в VI Всероссийском форуме классных руководителей

Завершился конкурсный отбор педагогов для участия в VI Всероссийском форуме классных руководителей. В этом году в нем примут участие 700 классных руководителей и кураторов групп СПО со всей страны. Каждый регион России представит свою делегацию, также ожидается участие иностранных педагогов.

Республику Татарстан на форуме представят 16 педагогов, прошедших отборочные этапы. В их числе – учителя, классные руководители, директора школ, гимназий, лицеев из Казани, Чистополя, Иннополиса, Елабуги, Зеленодольского, Тетюшского и других районов республики.

Всего на конкурсный отбор поступило более 43 тыс. заявок от педагогов со всей России. Самому молодому участнику – 18 лет, самому взрослому – 81 год.

VI Всероссийский форум классных руководителей пройдет с 30 сентября по 2 октября в Москве на площадке Национального Центра «Россия». Участников ждут образовательная, дискуссионная и культурная программы. Спикерами и экспертами выступят признанные специалисты, которые поделятся профессиональным опытом.

Для педагогов, которые не смогут присутствовать очно, предусмотрено онлайн-участие. Зарегистрироваться можно до 30 сентября по ссылке.

Форум проводится шестой раз по поручению Президента РФ. Оператор проекта – Фонд гуманитарных проектов, стратегический партнер – АНО «Диалог Регионы».