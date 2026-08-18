В медиадискуссии на «РОСТКах» поучаствовали 20 СМИ из Китая

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Порядка 20 СМИ из КНР стали участниками дискуссии, посвященной единому медийному коду на форуме «РОСТКИ: Россия и Китай», сообщил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Приятно отметить, что у нас порядка 20 ведущих СМИ из Китая сегодня присутствует. Это семь провинций и городов центрального подчинения. Здесь присутствуют [официальное информационное агентство Китайской Народной Республики] «Синьхуа», Шанхайская медиа группа, телеканал «Феникс», Федерация экономических СМИ Китая», – сказал он.

В сессии приняли участие представители региональных медиа из провинций Хунань, Хубэй, Чжэцзян и китайские блогеры.

«Это говорит о том, что интерес не только с нашей стороны, но и со стороны Китая он есть, и нам есть о чём общаться, есть чем поделиться», – заключил Салимгараев.

Накануне в выставочном комплексе «Казань Экспо» стартовал IV Международный форум «РОСТКИ», где собрались более 200 компаний из России и Китая. Событие пройдет в четвертый раз, с 16 по 19 августа.

На 11 августа было зарегистрировано 5 тыс. участников, что на 25% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Наиболее крупные делегации ожидались из Гуандуна, Шэньчжэня, Шанхая, Суйфэньхэ и Шаньси. Всего организаторы рассчитывают принять восемь правительственных делегаций из КНР.

Ранее на форуме «РОСТКИ» руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, заявила, что без медиа повысить турпоток между РФ и КНР не получится.