Начвин: Электронные сервисы делают взаимодействие с государством прозрачнее

Все государственные услуги Татарстана переведены в электронный вид, что позволяет минимизировать непосредственные контакты жителей с чиновниками и снижать коррупционные риски. Об этом заявил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин на сессии «Антикоррупционные стандарты как ключевой инструмент развития бизнеса» Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«У нас все 100% государственных услуг Республики Татарстан переведены в электронный вид, мы сделали это еще три года назад. То есть если раньше ножками нужно было ходить, хотели построить дом – нужно было идти в исполнительный комитет, подавать все документы, встречаться с сотрудником муниципалитета, контактировать с ним, то сегодня благодаря госуслугам это уже минимизировали», – рассказал Начвин.

По представленным министром данным, порталом госуслуг Татарстана пользуются 3,1 млн человек – 75% населения республики. На площадке доступны 465 услуг и сервисов, портал работает 16 лет. В топ-3 востребованных услуг по итогам первого полугодия 2026 года вошла запись к врачу – более 6 млн раз. Еще 5,7 млн раз жители передали показания приборов учета ЖКХ, 2,5 млн раз – показания приборов учета газа.

После перевода услуг в электронный формат республика столкнулась с проблемой ошибок при подаче документов. По словам Начвина, по ряду услуг доля отказов достигает 30%. Для ее снижения на портале внедряется ИИ-ассистент.

«Есть ИИ-агент, так называемый, который у нас сегодня на госуслугах уже на ряде услуг работает, который подсказывает нашему гражданину, что не так сделано», – отметил глава Минцифры РТ.

ИИ-ассистент автоматически проверяет комплектность документов и корректность заявления, выявляет недостающие документы, помогает подобрать необходимую услугу и объясняет условия ее получения простым языком. Согласно представленным на сессии данным, при использовании ИИ-ассистента показатель заявлений, проходящих с первого раза, указан на уровне 94–97% против 60–70%.

Еще одним каналом предоставления цифровых сервисов становится национальный мессенджер МАКС. По данным презентации Минцифры РТ, к региональным каналам в МАКС подключены более 600 тыс. пользователей, в сфере образования – более 590 тыс. участников. Цифровой ID в МАКС используют более 40 тыс. многодетных и пенсионеров. Для сферы государственного управления создано 248 региональных сервисов. Развивается и цифровой ID в МАКС. Более 33 тыс. пенсионеров и свыше 16 тыс. многодетных родителей создали цифровой ID для подтверждения права на льготы при посещении социально-культурных мероприятий. Его принимают 4 052 торговые точки и 100% государственных перевозчиков республики.

К возможности заселения без предъявления паспорта подключены 35 из 109 средств размещения с номерным фондом более 50 номеров. За первое полугодие зафиксировано более 3 млн сканирований цифрового ID.

Цифровизация затронула и работу многофункциональных центров. В Татарстане действуют 61 отделение МФЦ, где по экстерриториальному принципу доступны 303 вида услуг. За первое полугодие оказано 2,8 млн услуг, ежедневно в МФЦ поступает 15 тыс. обращений. По словам Начвина, цифровизация позволяет сокращать непосредственное взаимодействие граждан с должностными лицами и тем самым минимизировать коррупционные риски.