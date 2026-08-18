Мужчина поднял руку на женщину-контролера в казанском автобусе и попал на видео

Мужчина бьет контролера в автобусе

Конфликт пассажира с женщиной-контролером в Казани обернулся рукоприкладством. Об этом сообщает ПАТП № 2. Инцидент произошел в автобусе, курсирующем по маршруту № 60.

Сперва мужчина начал ругаться с кондуктором, поскольку не смог оплатить проезд – банковская карта оказалась в черном списке. В этот момент в салон зашли сотрудники контрольно‑ревизионной службы предприятия. Женщина-контролер попросила мужчину оплатить проезд другим способом: транспортной картой или наличными. В противном случае пассажиру пришлось бы покинуть автобус на следующей остановке.

В ответ на это мужчина стал выражаться нецензурно. Когда автобус остановился на «Ленинградской», пассажир уже практически вышел из салона, но сойдя со ступенек, он тотчас вернулся и набросился на контролера. Женщина получила ушиб ключицы, после чего написала заявление в полицию. Проступок мужчины попал на видео.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, по данному факту начата проверка.

«В полицию поступило сообщение по факту конфликта между пассажиром и контролером в салоне общественного транспорта в Авиастроительном районе Казани. В отделе полиции «Авиастроительный» проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – рассказали агентству в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал о выходке агрессивного безбилетника, устроившего скандал в трамвае, следовавшем по маршруту № 7. Мужчина грозился «уничтожить любого».