Жительницы Казани считают самыми привлекательными итальянцев и белорусов – опрос

Четверть жительниц Казани заявили о готовности пойти на свидание с иностранцем. Почти треть из них призналась, что предпочли бы встретиться с итальянцем. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса знакомств Mamba и бренда SOKOLOV.

На втором месте по привлекательности оказались белорусы – 26%. Следом идут испанцы – 19%, немцы – 13%, французы и турки – по 10%.

Отвечая на вопрос о том, что именно привлекает в отношениях с иностранцами, большинство назвали другой подход к отношениям и ухаживаниям — 68%, возможность пожить в другой стране – 26%, интерес к чужой культуре – 16%. А 6% признались, что иностранцы просто кажутся им более привлекательными.

Опыт романтического общения с иностранцами есть у 72% участниц опроса. Чаще всего женщины знакомились с ними в интернете — 42%, в путешествии — 39%, на работе — 7%.