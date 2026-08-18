Чжоу Лицюнь назвал реальным рост товарооборота России и Китая до $300 млрд

Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь считает достижимой цель по увеличению товарооборота между Россией и Китаем до 300 млрд долларов. Об этом он заявил на пресс-подходе в рамках IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

По словам предпринимателя, последние годы показывают устойчивую динамику роста российско-китайской торговли. Три года подряд объем товарооборота между странами превышает 200 млрд долларов.

«С января по конец июля этого года товарооборот России и Китая уже составил почти 159 млрд долларов, рост – 26%. Если такая динамика сохранится до конца года, исторический объем товарооборота России и Китая будет еще больше», – сказал Чжоу Лицюнь.

Он отметил, что на фоне текущих темпов роста показатель в 300 млрд долларов может быть достигнут даже раньше 2030 года.

«Я думаю, что 300 млрд долларов товарооборота России и Китая – это реально, возможно, даже не обязательно до 2030 года», – добавил председатель Союза китайских предпринимателей в России.

Спикер также отметил, что дальнейший рост взаимной торговли будет зависеть от развития сотрудничества между российскими и китайскими компаниями.