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Происшествия 18 августа 2026 11:41

Казанец, желая получить посылку, лишился 300 тыс. рублей

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24-летний житель Казани стал жертвой мошенников, лишившись 300 тыс. рублей. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Молодому человеку пришло сообщение о том, что ему якобы пришла посылка, и для того, чтобы получить ее, нужно сообщить код из СМС-сообщения. Затем с парнем связались неизвестные, которые представились ему сотрудниками различных структур. В итоге аферисты убедили его «обезопасить» счета.

Следуя инструкциям мошенников, казанец перевел в различных банкоматах города более 300 тыс. рублей.

#Мошенничество #мошенники в интернете #мошенники
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