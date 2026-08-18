Казанец, желая получить посылку, лишился 300 тыс. рублей

24-летний житель Казани стал жертвой мошенников, лишившись 300 тыс. рублей. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Молодому человеку пришло сообщение о том, что ему якобы пришла посылка, и для того, чтобы получить ее, нужно сообщить код из СМС-сообщения. Затем с парнем связались неизвестные, которые представились ему сотрудниками различных структур. В итоге аферисты убедили его «обезопасить» счета.

Следуя инструкциям мошенников, казанец перевел в различных банкоматах города более 300 тыс. рублей.