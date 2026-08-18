Родилась в 1927-м, работала на Победу: казанской труженице тыла – 99 лет

Труженице тыла Баян Томиловой из Казани в августе исполнилось 99 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Фото: © Пресс-служба Минтруда РТ

«Баян Томилова родилась 1 августа 1927 года. Когда ей было три года, умер отец, а мать, не сумев в одиночку справиться с тяжелыми обстоятельствами, оставила дочь и сына на колхозном рынке. Оттуда дети попали в детский распределитель. Из-за внезапной болезни Баян направили в изолятор, а брата – в детдом. Вскоре девочку перевели в детский дом для дошколят в Елабуге. О дальнейшей судьбе брата, к сожалению, ничего не известно», – рассказали в пресс-службе.

В 1941 году, когда Баян было 13 лет, началась война. Девочка увлекалась акробатикой, ей прочили будущее в цирковой школе, в 1941 году она должна была туда поступать. Но война перечеркнула все планы. Баян была вынуждена пойти работать на военный завод. Она окончила краткосрочные курсы токаря в фабрично-заводской школе, а осенью вместе с другими подростками была направлена на завод «Серп и Молот». Там работали по 12 часов в день, изготавливая минные заготовки. Баян Томилова быстро освоилась и стала работать сразу на двух станках.

«После освобождения Сталинграда зимой 1943 года комсомольцев начали отбирать для работ по восстановлению города. Баян очень хотела поехать, но ее не взяли, поскольку еще не исполнилось 16 лет. В 1944 году Баян Томилову перевели на завод № 40 (Казанский пороховой завод), где она работала лаборанткой. День Победы Томилова встретила вместе с коллегами. Люди вышли на улицу Баумана, обнимались, плакали и радовались», – сообщили в пресс-службе.

В 1946–1947 годах Баян помогала с уборкой урожая в Лаишевском и Ютазинском районах. Трудилась на сложном участке лесопереработки, где дважды чуть не погибла.

«Свою вторую половину жительница Казани встретила на Пороховом заводе. Ее избранник Леонид Томилов – участник войны, занимал ответственные должности и активно занимался общественной работой. 50-летие семейной жизни супруги отметили в ДК «Х годовщины ТАССР»», – добавили в пресс-службе.

Баян Томилова вышла на пенсию в 1979 году.