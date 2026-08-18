Студотряды РТ собрали почти 1 млн рублей в рамках акции «День ударного труда»

В рамках Всероссийской патриотической акции «День ударного труда» Российских студенческих отрядов участники из Татарстана за первый месяц перечислили в Фонд РСО почти 1 млн рублей. Сбор средств продлится до 10 октября, сообщают организаторы .

Акция предполагает, что бойцы студотрядов в один из дней трудового сезона показывают особые достижения, а заработную плату за эту смену направляют в Фонд РСО на социальные нужды.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев отметил, что акция позволяет каждому участнику внести личный вклад в общее дело. В прошлом году студотряды Татарстана собрали более 4,6 млн рублей.

«День ударного труда – это не просто сбор средств, а возможность для каждого участника студенческих отрядов внести личный вклад в общее дело. В прошлом году студенческие отряды Татарстана собрали более 4,6 млн рублей. На эти средства в республике открываются мультиформатные пространства «СО.Здание», благоустраиваются памятные места и оказывается поддержка тем, кто в ней нуждается. Это наглядный пример того, как созидательный труд и неравнодушие молодёжи превращаются в реальные дела», – рассказал Ислаев.

Собранные средства направляются на сохранение исторической памяти о движении, открытие мультиформатных пространств «СО.Здание», благоустройство памятных мест и поддержку участников Российских студенческих отрядов в трудной жизненной ситуации. В 2025 году в Буинске появились сквер и памятник студотрядам, в 2024 году в Набережных Челнах нарисовали мурал о студотрядах КАМАЗа и отреставрировали стелу «Ударная комсомольская».

В Татарстане действует 9 мультиформатных пространств «СО.Здание» – в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Заинске, Буинске и других городах. До конца года планируется открыть еще 6 – в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Арске.

Акция берет начало в 1962 году, когда студенты-целинники впервые провели День ударного труда и на собранные средства приобрели колонну сельхозмашин для Кубы. Традиция была возрождена в 2012 году. За годы проведения средства направлялись на поддержку участников движения, ремонт квартир ветеранов, открытие пространств «СО.Здание» и музея РСО в Москве, гуманитарные миссии. В 2024 году часть средств пошла на поддержку проводников, участвовавших в эвакуации пассажиров поезда Казань – Адлер, сошедшего с рельсов под Волгоградом.

Итоги акции подведут 15 октября. Присоединиться к «Дню ударного труда» студотряды и их партнеры могут в течение всего года. Деятельность студотрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».