Хадж 2027: во сколько обойдется паломничество в Мекку для татарстанцев

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Минимальная стоимость совершения большого паломничества в Мекку (хаджа) для жителей Татарстана составит от 5,6 тысячи долларов, что эквивалентно 475 тыс. рублей по сегодняшнему курсу. Об этом сообщили в ДУМ РТ Хадж.

В рамках тарифа «Эконом-комби» паломники вылетают из Казани, Москвы или Екатеринбурга до ОАЭ, а затем на автобусе добираются до Мекки или Медины. Продолжительность поездки составит от 21 до 30 дней.

Стандартный тариф для хаджа обойдется татарстанцам в сумму от 6,1 тысячи долларов или 518 тыс. рублей по сегодняшнему курсу. В данном случае паломники смогут вылететь на самолете до территории Саудовской Аравии, а продолжительность поездки составит от 14 до 30 дней. Кроме того, здесь в стоимость включены ихрам и курбан (обряд жертвоприношения).

Стоимость тарифа «Комфорт» составит 6,9 тысячи долларов, а VIP – 14,4 тысячи долларов.

Напомним, что мусульмане совершают хадж в месяце Зуль-Хиджа по исламскому лунному календарю. В 2027 году паломничество выпадает на май.