Жительница Чистополя получила 12,5 лет колонии за теракт в Казани

Двенадцать с половиной лет колонии общего режима назначил 52-летней жительнице Чистополя Центральный окружной военный суд. Приговор вынесен по делу о теракте.

Как сообщили «Татар-информу» в УСФБ России по РТ, неизвестные склонили женщину к совершению террористического акта. Злоумышленники, связавшись с жительницей Татарстана через мессенджер, представились ей сотрудниками банка. Они вынудили ее взять кредит в банке и перевести деньги на указанные ими счета. Затем они сообщили ей, что она профинансировала вооруженные силы Украины.

Шантажируя женщину уголовным преследованием, они склонили ее к совершению поджога административного здания в Казани. При этом женщина сама изготовила зажигательное устройство по инструкции злоумышленников.

