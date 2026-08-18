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Происшествия 18 августа 2026 11:21

Жительница Чистополя получила 12,5 лет колонии за теракт в Казани

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Двенадцать с половиной лет колонии общего режима назначил 52-летней жительнице Чистополя Центральный окружной военный суд. Приговор вынесен по делу о теракте.

Как сообщили «Татар-информу» в УСФБ России по РТ, неизвестные склонили женщину к совершению террористического акта. Злоумышленники, связавшись с жительницей Татарстана через мессенджер, представились ей сотрудниками банка. Они вынудили ее взять кредит в банке и перевести деньги на указанные ими счета. Затем они сообщили ей, что она профинансировала вооруженные силы Украины.

Шантажируя женщину уголовным преследованием, они склонили ее к совершению поджога административного здания в Казани. При этом женщина сама изготовила зажигательное устройство по инструкции злоумышленников.

#теракт #теракты в рф #терроризм
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