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Общество 18 августа 2026 14:00

Россия и Китай обсуждают строительство сухопутного зернового маршрута

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Россия и Китай обсуждают возможность строительства сухопутного зернового маршрута из-за блокировки черноморских портов. Об этом журналистам на IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» в Казани заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона.

«Мы столкнулись с вами с последствиями свежих зерновых кризисов. Поэтому один из проектов, который мы с Китайской Народной Республикой сегодня обсуждаем, – это строительство сухопутного зернового маршрута для работы с Китаем», – пояснил он.

Он подчеркнул, что реализация проекта требует гармонизации законодательства в части карантинных мероприятий и ветеринарно-санитарных требований.

#форум РОСТКИ #зерно #логистика
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