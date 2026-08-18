Вогнал моего отца в долги: Татарстанца судят за обман приятеля на 1,5 млн рублей

В Вахитовском районном суде Казани стартовало уголовное дело Руслана Субаева. Его обвиняют в серии мошенничеств, совершенных в отношении своего знакомого предпринимателя.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, пострадавший познакомился с Субаевым летом 2024 года. Мужчина обратился в фирму Зуфара Байзарова для строительства дома в коттеджном поселке. Сделка прошла успешно, дом был построен и сдан, оплата в размере 5,25 млн рублей прошла по ипотеке. На фоне успешного сотрудничества и возникшего доверия началась череда финансовых махинаций, растянувшаяся почти на год.

Осенью 2024 года, узнав о трещине на стекле Mercedes у Байзарова, Субаев предложил привезти оригинальное стекло из Германии по привлекательной цене. Тогда Байзаров перевел предоплату в размере 50 тысяч рублей.

«Он назначил срок привоза на середину ноября. Потом перенес на начало декабря. Говорил, что фура на границе застряла, то почта не отправляет», – рассказывал в суде Байзаров.

Ни денег, ни стекол потерпевший не получил до сих пор. Вместо этого, как выяснилось позже, Субаев предлагал услуги по полировке, что, по мнению потерпевшего, не являлось взаимозачетом.

По версии следствия, следующая афера касалась подготовки супруги Байзарова к поступлению в КГМУ. Узнав, что семья ищет репетитора, Субаев убедил знакомого, что у него есть связи в академической среде. За «индивидуальные занятия» он запросил 380 тысяч рублей. Деньги переводились частями на счета третьих лиц, в том числе на карту сожительницы Субаева – Ксении Мельниковой. Однако обещанный преподаватель на связь не выходил. Позже выяснилось, что роль «репетитора» в переписке в WhatsApp исполнял знакомый Субаева, которого тот попросил подыграть за денежное вознаграждение.

«Мужчина, представившийся репетитором, перестал отвечать. Когда мы позвонили ему позже, он признался, что Руслан попросил его написать мне, чтобы ввести в заблуждение», – пояснил Зуфар Байзаров.

Самым крупным эпизодом в деле стала схема с поставкой асфальтобетонной крошки. По словам Байзарова, Субаев предложил ему «легкий заработок», заявив о наличии знакомого в нужных кругах, который может поставлять крошку по 300 рублей за тонну при рыночной цене около 1000 рублей.

Параллельно, по версии следствия, Субаев нашел покупателя – председателя ТСН в одном из поселков. Поскольку у председателя не было возможности платить наличными, было решено использовать расчетный счет отца Байзарова. В общей сложности через счета прошло 500 тысяч рублей, которые потерпевший, по его словам, передавал Субаеву наличными в районе бизнес-центра на Ибрагимова и переводами на счета его окружения.

Кроме того, Байзаров занял у родственника 600 тысяч рублей для закупки «товара» с целью перепродажи. Из них 400 тысяч были переведены на карты, указанные Субаевым, а 200 тысяч переданы лично в руки.

«Все было на честном слове. Расписок не писали. Когда начались вопросы, когда привезут асфальт, он говорил: то машин нет, то очередь не подошла, то завод сломался. В итоге не привезли ничего», – отметил потерпевший.

Отец Байзарова был вынужден погасить долг перед председателем ТСН из собственных средств, так как договор заключался именно с его фирмой.

Руслан Субаев свою вину признал лишь частично. На первом же заседании он заявил о несогласии с квалификацией эпизода о продаже асфальтной крошки, настаивая на том, что не получал часть наличных средств. Потерпевший оценивает общий материальный ущерб от действий знакомого в сумму свыше миллиона рублей, с учетом процентов по займам. Иск заявлен на 1,5 млн рублей.