Блокадник Николай Карпюк из Татарстана отмечает 88-летие

Житель блокадного Ленинграда Николай Карпюк сегодня отмечает 88-летие. Сейчас ветеран живет в Казани, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

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«Николай Александрович родился 18 августа 1938 года в Ленинграде. В 1942 году вместе с матерью и сестрой он был эвакуирован в Казань. Здесь Николай окончил КХТИ. Еще в школьные годы работал на КОМЗе электромонтажником. После службы в армии вернулся в бригаду, был председателем цехкома, заместителем начальника цеха, заместителем начальника отдела. Завершил трудовую деятельность в должности начальника бюро», – рассказали в пресс-службе.

Николай Александрович помнит тяжелое военное время, тусклые бомбоубежища в Ленинграде, крики: «Воды!», «Санитара!». Несмотря на тяжелые детские годы и невосполнимые потери, он считает себя счастливым человеком.

«Бог меня охраняет», – утверждает ветеран.

Со школьной скамьи Николай Александрович мечтал стать моряком. Когда был призван в армию, пошел служить на флот. По распределению попал на базу в Оленьей Губе, год провел на дизельной подводной лодке.

Учебный отряд Николай Александрович окончил с отличием, ему вручили красную карточку. Такую награду из 40 человек получили лишь пятеро. Сразу после этого ему присвоили звание старшины.

«В 1961 году, когда Николай Александрович возвращался из похода, на подводной лодке К-19, произошла авария атомного реактора. Экипаж из 120 человек получил облучение радиацией. Из-за масштаба последствий эту катастрофу приравняли к Чернобыльской, а Николаю Александровичу установили вторую группу инвалидности», – добавили в пресс-службе.

Николай Александрович награжден орденом Мужества.