Грузоперевозки по железной дороге из Татарстана выросли на 6% за семь месяцев

За семь месяцев этого года из Татарстана железнодорожным транспортом отправлено более 10 млн тонн грузов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил замначальника Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала «РЖД» Александр Елизаров на форуме «Ростки».

«Отмечен рост погрузки по нефтепродуктам, по хлебным грузам, по лесоматериалам, удобрениям и другим товарам», – сказал он на сессии «Современная логистика: новые маршруты, технологии и инфраструктура».

Елизаров подчеркнул, что Татарстан исторически является важным транспортным коридором России. Республика расположена на пересечении железнодорожных коридоров таких направлений, как «Север – Юг» и «Запад – Восток».

Замначальника центра добавил, что контейнерные перевозки для компании «РЖД» – один из приоритетных сегментов. «В структуре контейнерных перевозок доля Китая составляет более 70% экспорта и свыше 90% импорта. Цифры говорят сами за себя», – заявил он.