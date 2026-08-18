Татарстан распределяет бесплатное время в СМИ для участников выборов-2026

Жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени и печатных площадей на республиканских теле– и радиоканалах, в печатных СМИ для участников избирательной кампании 2026 года стартовала сегодня в Культурном центре «Московский» в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Остается ровно месяц до первого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания девятого созыва. Сегодня мы проводим жеребьевку по предоставлению бесплатного эфирного времени на теле– и радиоканалах и бесплатной печатной площади в наших печатных изданиях», – сообщил журналистам председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Он отметил, что процедура жеребьевки проходит спокойно, профессионально и конструктивно. В КЦ присутствуют все политические партии.

«Сегодня присутствуют 12 теле– и радиоканалов республики: «Россия-1», «Россия-24», «ТНВ-Новый Век» и семь теле– и радиоканалов АО «Татмедиа». 84 печатных издания предоставляют печатную площадь», – добавил Кондратьев.

Председатель ЦИК РТ отметил, что в республике создаются максимальные условия для того, чтобы обеспечить равные права всем кандидатам и политическим партиям.

«12 телерадиоканалов представляют в общей сложности 105 часов и 45 минут эфирного времени. Каждый телеканал – 570 минут», – уточнил Кондратьев.

Жеребьевка продлится три дня – 18,19 и 20 августа. В первый день проходит жеребьевка для двенадцати телерадиоканалов, а в последующие два дня – с участием представителей 84 печатных изданий. «Это создается для удобства, для того чтобы не спешить и в открытой атмосфере провести эту процедуру», – заключил Кондратьев.

Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан и довыборы депутатов представительных органов МСУ состоятся 18, 19 и 20 сентября 2026 года.