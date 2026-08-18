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Общество 18 августа 2026 12:46

В первый день форума РОСТКИ молодые предприниматели заключили несколько сделок

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На молодежном треке «Молодые предприниматели» форума РОСТКИ уже в первый день было заключено несколько сделок, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Академии молодежной дипломатии.

«Когда участники уже в первый день садятся обсуждать условия поставок – это и есть главный показатель того, что формат работает. Академия молодёжной дипломатии создаёт площадку, а бизнес сам находит друг друга. Наша задача – убрать барьеры и свести нужных людей», – отметила председатель Академии молодёжной дипломатии Дильбар Садыкова.

Уже по итогам первых B2B-встреч участники вышли на предметные переговоры по нескольким направлениям: найдены потенциальные партнёры для поставок автомобилей из Китая, прорабатываются условия первой пробной партии; намечено сотрудничество в сфере поставок древесины – китайская сторона подтвердила готовность к дальнейшим переговорам; производителей женской обуви из Китая связали с российскими заводами и потенциальными селлерами для реализации продукции на российском рынке; согласован созвон по поставкам аккумуляторов и батарей.

#форум РОСТКИ
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