Гузель Сагитова: Язык, культура и традиции – сегодня это наша опора

Иногда говорят, что мы проводим очень много мероприятий и сейчас не время, но людям нужна опора, сказала заместитель главы города Казани Гузель Сагитова на пресс-конференции в «Татар-информе», анонсируя заключительные культурно-развлекательные события лета в Казани.

«Иногда у нас говорят, что очень много мероприятий, поете и танцуете, что сейчас не время и, может быть, нужно быть сдержаннее, но людям нужно поднимать дух. Мы живем в очень тревожное время, и многие ищут для себя опору, а язык, культура, наши традиции – сегодня это наша опора. И дело не только в опоре, но общность, единство само по себе дает силу», – сказала Гузель Сагитова.

На балконах казанской Мэрии 28 августа состоится музыкально-поэтический перформанс «Голоса Казани», а 27 августа на набережной озера Кабан за театром Камала пройдет танцевальный конкурс «Бию көрәше».