Китайский бизнес увидел потенциал в производстве автозапчастей в Татарстане

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Автомобильная промышленность, производство автозапчастей и двигателей могут стать одними из перспективных направлений совместного производства России и Китая. Об этом заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь на пресс-подходе в рамках IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

По его словам, российско-китайское сотрудничество постепенно переходит от торговли к организации совместных производств.

«Товарооборот России и Китая уже процветает, а в производстве, особенно в автопроме, в производстве запчастей и двигателей, есть хорошие основания для сотрудничества», – сказал Чжоу Лицюнь.

Он отметил, что для реализации таких проектов в России есть необходимые условия, в том числе инвестиционный климат и квалифицированные кадры.

Особый потенциал, по мнению предпринимателя, есть у Татарстана. Республика располагает промышленной инфраструктурой и подготовленными специалистами, что создает возможности для размещения совместных производств с китайскими компаниями.

«Есть хорошие условия для производства и хороший инвестиционный климат, очень много квалифицированных кадров. Организация производства на территории Татарстана, мы уверены, скоро будет развиваться больше», – отметил Чжоу Лицюнь.

По его оценке, расширение совместного производства станет следующим этапом развития экономических отношений между Россией и Китаем. При этом китайский бизнес может быть заинтересован не только в поставках готовой продукции, но и в локализации производства в России.