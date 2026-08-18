Семья офицера из Татарстана победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Многодетная семья офицера Култышева из Татарстана одержала победу в номинации «Семья защитника Отечества» на Всероссийском конкурсе «Семья года», сообщает пресс-служба Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

«Глава семьи с первого дня специальной военной операции находится на передовой. Он награжден государственными и ведомственными наградами Минобороны РФ, медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Его супруга Лилия Култышева основала волонтерское движение жен участников СВО «Никто кроме нас Республики Татарстан». За четыре года движение охватило более 800 семей по всей республике, направило более полутора тысяч тонн гуманитарной помощи на фронт», – рассказали в пресс-службе.

На передовую, в частности, отправлена пилорама, которая помогает военнослужащим в строительстве и укреплении оборонительных сооружений. При поддержке движения построена «Дорога жизни», обеспечивающая безопасное передвижение войск и мирного населения на новых территориях России. Также движение поспособствовало созданию военной лаборатории «Горизонт» в зоне боевых действий и с тыла. Лилия награждена ведомственной медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества».

В 2025 году Култышева основала хор жен участников СВО «Никто кроме нас РТ». Коллектив стал лауреатом XI Международного фестиваля народной песни «Добровидение 2026» и абсолютным победителем в номинации «Народная музыкальная премия года».

В семье Култышевых воспитывается трое детей. Ребята участвуют в сборе гуманитарной помощи и в республиканских патриотических мероприятиях.

Церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года» пройдет в Государственном Кремлевском Дворце осенью 2026 года. В ней примут участие 89 семей-победителей.

Начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Эльвира Ахметова отметила, что в республике проводится постоянная работа по поддержке семей. Благодаря национальному проекту «Семья» российские семьи получают всестороннюю поддержку в виде разнообразных выплат, в том числе маткапитал и ежегодную семейную выплату. Повсеместно строятся детские сады, школы, спортивные и культурные центры. Родители могут выбрать для ребят секции по интересам в шаговой доступности.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года по шести номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций», «Семья защитника Отечества». Его организаторы – Министерство труда и социальной защиты РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов РФ.