Восемь студентов из Татарстана отправятся в Китай изучать ИИ

Восемь студентов из Татарстана отправятся на обучение в китайские вузы по направлениям, связанным с искусственным интеллектом. Всего с 1 сентября республика направит в магистратуры зарубежных университетов 14 студентов. Об этом сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин на сессии «Антикоррупционные стандарты как ключевой инструмент развития бизнеса» Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«У нас есть топ-50 мировых вузов по направлению искусственного интеллекта. Это высококвалифицированные университеты, например Пекинский университет, Шанхайский университет. Если мы на «РОСТКАХ» находимся, восемь студентов из этих 14 отправляются у нас в китайские вузы», – рассказал Начвин.

Обучение проходит в рамках республиканской программы развития искусственного интеллекта. Одно из ее направлений – подготовка специалистов в ведущих зарубежных образовательных организациях. Для этого в Татарстане учредили грант «Алгарыш в сфере искусственного интеллекта». Из бюджета республики на программу выделено 100 млн рублей. Средства гранта покрывают обучение, проживание, питание, страховку и перелеты. По словам Начвина, стоимость обучения в таком вузе может составлять порядка 4–6 млн рублей в год.

После окончания учебы получатели гранта должны вернуться в Татарстан и не менее трех лет отработать на предприятиях республики с государственным участием.

«Это не обязательно должно быть министерство, не обязательно орган власти, это может быть любая коммерческая компания, самое главное, чтобы там была доля государства», – пояснил Начвин.

Подготовка специалистов за рубежом является частью программы развития искусственного интеллекта Татарстана на 2026–2030 годы. Она включает развитие инфраструктуры и кадров, реализацию прикладных проектов и научную деятельность. К 2030 году в республике планируется подготовить 90 тыс. школьников и студентов с компетенциями в сфере ИИ, создать 1 тыс. ИИ-агентов и 10 научных лабораторий, а мощности центров обработки данных увеличить в 13 раз.

«Тем самым мы хотим оставлять в республике высококвалифицированные кадры, которые будут заниматься искусственным интеллектом», – заключил глава Минцифры РТ.