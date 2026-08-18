Камалтынов: цифровизация минимизировала риски коррупции при оказании госуслуг

Выстроенная в Татарстане система противодействия коррупции способствует развитию прозрачной деловой среды и взаимодействию с потенциальными партнерами. Об этом заявил заместитель Председателя Государственного Совета РТ, зампредседателя президиума Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике Юрий Камалтынов на сессии «Антикоррупционные стандарты как ключевой инструмент развития бизнеса» Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Мы тем самым демонстрируем открытость подходов нашей республики и в то же время демонстрируем нашим потенциальным партнерам, что в Республике Татарстан все делается строго по закону, в том числе и в решении вопросов инвестирования, развития бизнеса, экономического взаимодействия и во всех остальных сферах», – сказал Камалтынов.

По его словам, Татарстан начал формировать собственную систему противодействия коррупции еще два десятилетия назад. В 2006 году республика первой среди регионов России приняла собственный закон о противодействии коррупции.

«С тех пор шаг за шагом выстраивали свою собственную модель. Затем, безусловно, мы вписались в единое правовое пространство Российской Федерации, что позволило нам нарастить наши усилия и возможности», – отметил зампред Госсовета РТ.

Одним из ключевых инструментов этой работы стала цифровизация взаимодействия жителей с государством. Как рассказал Камалтынов, около 18 лет назад была поставлена задача исключить посредников между гражданами и государственными структурами.

«Рустам Нургалиевич [Минниханов], тогда еще Премьер-министр, очень четко поставил перед органами государственной власти задачу: между человеком и структурой не должно быть никаких посредников, никаких прокладок. И тогда, собственно, началось внедрение мощнейшей системы электронного Татарстана», – рассказал он.

Сегодня, по словам Камалтынова, практически все государственные и муниципальные услуги в республике переведены в электронный формат.

«Тем самым фактически до минимума свели возможности даже попыток внедрения каких-то коррупционных схем во взаимодействии человека и государства», – заключил он.