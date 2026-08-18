Никитин: развитие транспортной инфраструктуры с Китаем – безусловный приоритет

Развитие транспортной инфраструктуры на российско-китайском направлении остается безусловным приоритетом, отметил министр транспорта России Андрей Никитин в приветствии участникам сессии «Современная логистика: новые маршруты, технологии и инфраструктура». На форуме «Ростки» обращение зачитала советник министра транспорта РФ Анна Иоффе.

«Последовательно модернизируется Восточный полигон железных дорог и пунктов пропуска, наращиваются перевозки через мостовые переходы и развиваются международные транспортные коридоры. Особое внимание уделяется цифровизации перевозочного процесса, упрощению административных процедур, внедрению интеллектуальных и беспилотных транспортных технологий», – подчеркнул Никитин.

Он заметил, что беспилотные авиационные системы прокладывают маршруты в низковысотном пространстве, «открывая логистике совершенно новое измерение скорости и доступности». «Перед отраслью стоит задача – перевести данный потенциал в системную работу, в том числе через пилотные проекты в конкретных регионах», – поделился планами министр.

Особую ценность, по его мнению, представляет прямое взаимодействие российских регионов и китайских провинций. «Именно на этом уровне абстрактные договорённости превращаются в конкретные маршруты, регулярные рейсы и работающие логистические сервисы. Прямые связи между субъектами РФ и провинциями КНР сокращают путь от инициативы до её практической реализации. А форум «Ростки» дает для такого диалога необходимую площадку», – уточнил глава Минтранса.

Он добавил, что значимую роль в этой работе играет Татарстан. «Скоростная автомобильная дорога М-12 Восток и ее развитие в рамках маршрута «Россия» формирует современный сухопутный подход к рынкам Центральной Азии и Китая, а Казань закрепляет за собой статус крупного мультимодального узла на евразийском пространстве», – констатировал Никитин.

Он также отметил, что форум «Ростки» в Казани стал авторитетной площадкой, где межрегиональные связи наполняются конкретными проектами и практическими решениями. «Символично, что нынешняя встреча проходит в год 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. За прошедшую четверть века наши страны выстроили отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», – заключил министр.