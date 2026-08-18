Китай на «РОСТКах» предложил три направления сотрудничества с Россией в сфере ИИ

Президент Сычуаньской ассоциации в России и странах СНГ Цзэн Айго на IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» в Казани предложил три направления сотрудничества двух стран в сфере искусственного интеллекта. По его словам, китайский ИИ уже достиг зрелости.

Первое направление – вклад в вычислительную мощность. Цзэн Айго отметил, что Китай обладает зрелыми технологиями и готов участвовать в строительстве российских вычислительных центров, предоставлять чиповые сервера и оборудование.

Второе направление – внедрение решений на базе ИИ. Речь идёт об интеллектуальных системах прогнозирования продаж и управления цепочками поставок, включая логистику и перевод. Третье – совместная инкубация проектов в умном производстве, интеллектуальной медицине и умных городах.

«ИИ переписывает нашу глобальную экономику. В Китае есть сцены, вычислительная мощность и опыт в области инженерии. В России очень богатая научная база, включая особенно сильные стороны в математике, разработка и так далее. Поэтому я считаю, что наше сотрудничество имеет очень большой потенциал», – заявил Цзэн Айго.