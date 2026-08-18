В этом году победитель «Танцевальной битвы» в Казани получит 150 тыс. рублей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» ​

На набережной озера Кабан за театром Камала пройдет танцевальный турнир «Бию көрәше» («Танцевальная битва»).

В турнире примут участие 20 финалистов, отобранных в ходе летних мастер-классов «Хәрәкәттә – бәрәкәт» и через онлайн-регистрацию. В отличие от прошлого года в этот раз соревноваться между собой будут как танцоры-любители, так и профессионалы.

«Для нас было волнительно соединять в одном турнире любителей и профессионалов, но мне кажется, что это хороший эксперимент сам по себе, и для любителей это уровень – участвовать наравне с профессионалами», – отметил режиссер танцевального проекта Булат Гатауллин.

Заключительный этап отбора на «Танцевальную битву» состоится на встрече «Хәрәкәттә – бәрәкәт» 20 августа.

«Танцевальная битва» пройдет в несколько туров, в каждом из которых будут оцениваться навыки импровизации, знание базовых движений, пластичность и харизма. Главного победителя определят зрители.

Главный приз турнира – денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей. Все финалисты получат памятные подарки.

Для юных участников будет организован отдельный детский турнир с собственными призами.

По словам заместителя главы города Казани Гузель Сагитовой, в будущем году может появиться отдельная «Танцевальная битва», но уже исключительно среди профессионалов.

Заместитель главы Казани также напомнила, что сегодня, 18 августа, в парке Черное озеро проходит музыкальная встреча «Җырлы сишәмбе» («Песенный вторник»).