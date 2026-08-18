В Татарстане в июле выдали 980 льготных ипотечных кредитов на 5,6 млрд рублей

Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему льготного ипотечного кредитования в июле 2026 года. Жители республики оформили 980 кредитов с господдержкой на общую сумму 5,61 млрд рублей. По этому показателю Татарстан уступил Москве, Московской области и Санкт-Петербургу, но опередил Свердловскую область, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Всего в России в июле выдали 27,81 тыс. льготных ипотечных кредитов – на 50% меньше, чем в июне, и на 44% меньше, чем в июле 2025 года. Общий объем кредитов с господдержкой снизился на 51% относительно июня и на 42% относительно прошлого года, до 165,88 млрд рублей.

Доля кредитов с господдержкой в июле опустилась до минимума за три года – 31% от общего числа ипотек и 47% от их совокупного объема. На рыночную ипотеку пришлось 69% и 51% соответственно. В 2025 году на льготные кредиты приходилось 59% от числа и 78% от объема выдач.

Средняя сумма льготного ипотечного кредита в июле в Татарстане составила 5,73 млн рублей – ниже среднероссийского показателя (5,96 млн рублей). В Москве средний кредит достиг 8,77 млн рублей, в Московской области – 8,06 млн, в Санкт-Петербурге – 7,17 млн рублей.

За семь месяцев 2026 года россияне оформили 261,35 тыс. льготных ипотечных кредитов на 1,55 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выросло на 1%, объем – на 5%. Однако за последние два года сегмент льготной ипотеки сократился на 40% по числу кредитов и на 33% по объему. Средний срок льготной ипотеки в июле составил 314 месяцев – на 13 месяцев меньше, чем в июне.