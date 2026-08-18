Давуд Мирзахани: «Я покидаю Казань с глубоким уважением к жителям Татарстана»

Генконсул Ирана в Казани Давуд Мирзахани завершает дипмиссию. Перед отъездом он дал интервью «Татар-информу», в котором рассказал, что удалось изменить за это время в сотрудничестве Ирана с республикой, почему пока не состоялся полноценный запуск рейса Казань – Тегеран и какую роль Татарстан может играть в российско-иранских отношениях.





Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов вручил Мирзахани медаль «100 лет образования ТАССР»

Сегодня с Генеральным консулом Ирана в Казани Давудом Мирзахани встретился Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил дипломата за вклад в развитие сотрудничества республики с Ираном и вручил ему медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Мирзахани возглавлял Генеральное консульство Ирана в Казани с 2023 года. По его словам, эти три года стали одними из самых запоминающихся и продуктивных за всю его дипломатическую карьеру. При этом начинать работу ему пришлось в непростых условиях: до его назначения должность генконсула Ирана в Казани оставалась вакантной семь лет.

О главных результатах своей работы и будущем отношений Ирана с Татарстаном Давуд Мирзахани рассказал «Татар-информу» перед завершением своей миссии.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В начале дипломатической миссии мы столкнулись с непростыми условиями»

– Господин Мирзахани, после трех лет пребывания в Казани ваша миссия завершается, и вы скоро вернетесь на родину. Как бы вы описали эти три года?

– В соответствии с порядком, принятым в Министерстве иностранных дел Ирана, дипломатические миссии обычно длятся три года, после чего происходит ротация сотрудников. Казань стала четвертым зарубежным назначением за время моей работы в МИД. При этом могу с уверенностью сказать, что эти три года были одними из самых запоминающихся и продуктивных в моей профессиональной деятельности.

Для меня эта миссия не ограничивалась только административной работой Генерального консульства. Особый характер ей придали условия, с которыми мы столкнулись в начале работы, обширный консульский округ, большой потенциал Татарстана и других регионов Поволжья и Урала, а также важные изменения, произошедшие за эти три года в отношениях Ирана и России.

Эта миссия дала мне возможность внести вклад в восстановление потенциала Генерального консульства, развитие регионального взаимодействия и поиск новых направлений сотрудничества в важный для отношений двух стран период. Поэтому эти три года запомнятся мне не только личными впечатлениями, но и профессиональным опытом – благодаря разнообразию задач, новым возможностям и сложившимся человеческим отношениям. Этот период, безусловно, займет особое место в моей дипломатической службе.

– Если бы вас попросили назвать самое значимое достижение, что бы это было?

– За эти годы было многое сделано в сфере политики, экономики, культуры, образования, консульских услуг и публичной дипломатии. Но если говорить о главном достижении, я бы назвал восстановление полноценной работы Генерального консульства и возвращение динамики отношениям Ирана с Татарстаном, а шире – с регионами Поволжья и Урала.

В начале миссии мы столкнулись с довольно сложными условиями. До моего назначения в течение семи лет по разным причинам в Генеральном консульстве Ирана в Казани не было генконсула. Естественно, такой длительный перерыв привел к накоплению ряда проблем, ослаблению контактов и создал препятствия для дальнейшего развития сотрудничества.

Поэтому нашей первоочередной задачей стало восстановление полноценной работы Генерального консульства, решение накопившихся вопросов и возобновление регулярных и эффективных контактов с органами власти, учреждениями и организациями в регионах, входящих в зону ответственности миссии.

Особенно важным опытом для меня стала возможность восстановить прежние площадки взаимодействия, а затем перейти от восстановления отношений к их развитию и расширению сотрудничества. После того как контакты были налажены, мы стремились к тому, чтобы деятельность Генерального консульства не ограничивалась официальными и административными вопросами. Наряду с политическим и экономическим взаимодействием мы развивали связи в сфере культуры, образования, СМИ и публичной дипломатии.

Одновременно активно развивались визиты и обмены политическими, экономическими, торговыми, научными, академическими и культурными делегациями. Татарстан занимал особое место в работе Генерального консульства, однако мы стремились развивать отношения и с другими регионами – Ульяновской, Самарской, Оренбургской и Свердловской областями, Башкортостаном, Марий Эл и Чувашией. В результате удалось определить и проработать новые направления сотрудничества с этими регионами.

Я убежден, что результаты этих трех лет нельзя оценивать только количеством проведенных мероприятий, визитов и реализованных проектов. Для нас гораздо важнее, что удалось выстроить более устойчивые связи, восстановить площадки для общения и открыть новые направления сотрудничества. Именно это, на мой взгляд, останется главным результатом и после завершения моей миссии.

Конечно, за три года невозможно полностью раскрыть и реализовать весь потенциал этой работы. Однако я убежден, что нам удалось устранить ряд препятствий и создать хорошую основу для дальнейшего развития сотрудничества. Надеюсь, что коллеги, которые придут после нас, смогут опереться на достигнутые результаты и новые инициативы и продолжить эту работу.

Конечно, результаты этих трех лет – это заслуга не одного человека, а всей команды. Большую роль сыграли поддержка коллег в Генеральном консульстве и дипломатическом ведомстве Ирана, а также конструктивное взаимодействие с властями и организациями регионов. Поэтому я хотел бы искренне поблагодарить всех коллег, которые ответственно и добросовестно работали ради общих целей и интересов страны.

Фото: © «Татар-информ»

Какая судьба ждет авиарейс Казань – Тегеран

– Одним из важнейших направлений работы Генерального консульства в последние годы стало решение вопросов иранских студентов. Какие меры удалось принять в этой сфере и каких результатов добиться?

– С ростом числа иранских студентов в вузах Казани, прежде всего в КФУ и КГМУ, возникли новые вопросы, связанные с поступлением, проживанием, получением виз, обучением и размещением в общежитиях. Решение этих проблем стало одним из важнейших направлений работы Генерального консульства.

С самого начала мы исходили из того, что вопросы студентов нужно решать через прямое и постоянное взаимодействие с руководством университетов и профильными учреждениями, стараясь находить практические и долгосрочные решения. Для этого мы провели множество встреч и консультаций, и по многим вопросам удалось добиться положительных результатов.

Среди результатов этой работы – приведение числа принимаемых студентов в соответствие с реальными возможностями вузов, решение большей части вопросов, связанных с получением виз, упрощение ряда административных и образовательных процедур, а также проблем с размещением и предоставлением мест в общежитиях, прежде всего в Казанском федеральном университете.

Сотрудничество с КФУ и КГМУ в этой работе было очень конструктивным. Особенно хотел бы поблагодарить руководство Департамента внешних связей и сотрудников Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, а также Казанского государственного медицинского университета за помощь в решении вопросов иранских студентов.

Мы всегда были убеждены, что иранские студенты – это не только участники образовательного процесса, но и важная часть человеческого капитала, а также одно из связующих звеньев между иранским обществом и научно-академической средой России. Благодаря выстроенному взаимодействию сегодня отношения Генерального консульства с руководством этих вузов находятся на очень конструктивном уровне, а для решения студенческих вопросов сформирован эффективный механизм сотрудничества.

Фото: © «Татар-информ»

– Принимая во внимание объем студенческого обмена, поездок представителей бизнеса и граждан между Ираном и Татарстаном, поднимался также вопрос о запуске прямого рейса между Ираном и Казанью. До какой стадии дошел данный проект и какая судьба ждет его?

– Одним из важных вопросов во время моей миссии был запуск прямого авиасообщения между Ираном и Казанью. С учетом большого числа иранских студентов, деловых поездок и других перемещений между Ираном и Татарстаном отсутствие прямого рейса оставалось заметным пробелом в транспортной инфраструктуре.

В этом направлении при участии Государственного комитета Татарстана по туризму и авиакомпании «Махан Эйр» было проведено множество консультаций и согласований. Нам удалось значительно продвинуться, в результате были выполнены восемь рейсов по маршруту Тегеран – Казань. Однако из-за изменений, вызванных военными атаками США и Израиля на Иран, реализация проекта была временно приостановлена.

Несмотря на эту паузу, потребность в прямом рейсе сохраняется. Надеюсь, что при более благоприятных условиях уже достигнутые договоренности позволят вернуться к этому проекту и сделать рейсы регулярными.

Прямое авиасообщение между Ираном и Казанью важно не только для туризма. Оно упростит поездки студентов и других граждан, будет способствовать развитию деловых контактов, торговли и общественных связей. Поэтому надеюсь, что в будущем этот вопрос вновь будет серьезно рассмотрен и прямой маршрут удастся запустить на постоянной основе.

«Татарстан играет особую роль во взаимоотношениях России с исламскими странами»

– Как вы оцениваете роль Татарстана и, в частности, Казани в региональных и международных связях России?

– На мой взгляд, Татарстан не стоит оценивать исключительно в рамках одного из регионов Республики Татарстан. Эта республика занимает особое место благодаря своему историко-культурному наследию, исламской идентичности, экономико-промышленному потенциалу, а также той роли, которую она играет во внешних отношениях России в последние годы.

Регулярное проведение крупных международных мероприятий, саммитов и встреч высокого уровня подтверждает укрепление этого статуса. Казань стала одним из важных центров международного диалога в России, особенно в сфере взаимодействия с исламскими странами.

То, на что за время своей миссии я в особенности обратил внимание, – это высокий уровень организации мероприятий, достойный прием и наличие подходящей инфраструктуре в городе. Все это позволяет Татарстану играть заметную роль в региональных и международных связях России и создает дополнительные возможности для сотрудничества, в том числе с Ираном.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

– Учитывая ваш трехлетний опыт работы в Казани, как вы оцениваете роль региональной дипломатии в развитии отношений между Ираном и Россией?

– За это время я еще глубже понял значение региональной дипломатии как важного дополнения к отношениям на государственном уровне. Помимо взаимодействия Москвы и Тегерана, у Ирана и России есть большой потенциал сотрудничества между республиками, провинциями и регионами двух стран. Его реализация может сделать двусторонние отношения более глубокими, разнообразными и устойчивыми.

Опыт работы в Казани показал, что прямые и регулярные связи между регионами двух стран, особенно в экономике, промышленности, науке, образовании и культуре, позволяют раскрыть возможности, которые не всегда в полной мере реализуются на уровне Москвы и Тегерана.

Татарстан – яркий пример такого потенциала, но этим регионом возможности не ограничиваются. Значительными, а порой и взаимодополняющими преимуществами обладают и другие регионы Поволжья и Урала. Они также могут способствовать расширению географии российско-иранских отношений.

Я убежден: чем более прямыми и устойчивыми становятся связи между регионами и провинциями, университетами, предприятиями и учреждениями культуры двух стран, тем прочнее будет основа отношений Ирана и России. Поэтому региональная дипломатия в ближайшие годы может стать одним из важных направлений их дальнейшего укрепления.

– Помимо официальных и экономических связей, насколько важную роль в развитии отношений между Ираном и Татарстаном играют культурная близость и контакты между людьми?

– Одним из важных преимуществ в отношениях Ирана и Татарстана является историко-культурная близость, особенно связи, уходящие корнями в исламскую культуру и цивилизацию. За время своей миссии я неоднократно видел интерес жителей Татарстана к Ирану, его истории и культуре. Считаю, что такая культурная основа создает хорошие возможности для дальнейшего сближения наших обществ.

По моему убеждению, устойчивые отношения между странами строятся не только на политических соглашениях и экономическом сотрудничестве. Они становятся по-настоящему глубокими и долговечными, когда между народами формируются взаимопонимание, доверие и человеческие связи. Поэтому развитие культурных, научных, образовательных, медийных и общественных контактов мы всегда рассматривали как одно из важнейших направлений укрепления отношений между Ираном и Татарстаном.

Опыт этих трех лет показал, что чем шире становятся связи между представителями академического и экспертного сообщества, деятелями искусства, культуры и СМИ, тем глубже взаимопонимание между нашими обществами. А оно, в свою очередь, может стать прочной и долгосрочной основой для развития других направлений двусторонних отношений.

– Как вы оцениваете перспективы отношений Ирана и Татарстана и что, на ваш взгляд, необходимо для более полной реализации имеющегося потенциала?

– Я с большим оптимизмом смотрю на будущее этих отношений. За последние три года удалось создать хорошую основу для их дальнейшего развития и определить перспективные направления сотрудничества. Ряд соглашений и договоренностей уже перешли к практической реализации, и первые результаты постепенно становятся заметны. Одним из подтверждений этой тенденции является рост взаимной торговли между Ираном и Татарстаном за последние три года.

На следующем этапе, на мой взгляд, необходимо сосредоточиться на реализации тех соглашений и договоренностей, которые пока остаются на стадии проработки. Важно закрепить уже достигнутые результаты и развивать существующее сотрудничество. Это позволит сохранить нынешнюю динамику и добиться более ощутимых и устойчивых результатов в отношениях Ирана и Татарстана.

Для этого необходимо сохранять налаженные контакты, развивать целевые обмены между профильными делегациями и специалистами из разных сфер, а также системно отслеживать выполнение достигнутых договоренностей вплоть до их практической реализации.

В этом контексте важными направлениями сотрудничества могут стать торговля и инвестиции, транспорт и логистика, промышленно-техническое взаимодействие, туризм, наука и образование. Наряду с этим большое значение имеют культурные и общественные связи, которые могут стать прочной основой для развития других направлений отношений.

Если двигаться по этому пути, обеспечивая планирование, постоянный контроль и активное участие государственных структур и частного бизнеса с обеих сторон, отношения Ирана и Татарстана смогут перейти от большого потенциала к устойчивому сотрудничеству с конкретными и взаимовыгодными результатами.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Каким Мирзахани запомнит Татарстан

– После трех лет пребывания в Казани с каким представлением о нашем регионе вы уезжаете в Иран?

– После трех лет работы в Татарстане я уезжаю не только с ценными воспоминаниями и профессиональным опытом, но и с более глубоким пониманием общества и возможностей республики. Кроме того, я еще больше убедился в большом потенциале для развития связей Ирана с Татарстаном и другими регионами Поволжья и Урала.

Эти три года дали мне возможность лично познакомиться с обществом, культурой, системой управления и человеческим потенциалом Татарстана. Со мной останутся воспоминания об уважительном и гостеприимном отношении людей, конструктивном взаимодействии с представителями власти и готовности различных организаций к сотрудничеству с Ираном.

Сегодня я еще больше, чем в начале своей миссии, убежден, что Татарстан может стать одним из важных звеньев в связях Ирана с регионами России. Поэтому я увожу с собой не только воспоминания и ценные знакомства, но и более глубокое понимание потенциала этих отношений и уверенность в возможности их дальнейшего развития. Этот опыт, несомненно, станет одним из самых значимых личных и профессиональных итогов моей работы в Казани.

– И в завершение: что бы вы хотели сказать жителям и руководству Татарстана?

– Завершение дипломатической миссии – это не просто окончание профессиональной работы, особенно когда за несколько лет наряду с официальными контактами складываются человеческие отношения, дружба и появляются дорогие воспоминания.

После завершения дипломатической миссии в памяти остаются не только цифры, встречи и официальные мероприятия. Не менее важны доверие, товарищество и дружба, которые складываются за годы работы. Особую ценность для меня имеют отношения, сложившиеся с представителями власти, коллегами и друзьями в Татарстане, а также с живущими здесь иранцами и нашими студентами. Без этого доверия и взаимной поддержки многое из того, что удалось сделать за эти годы, было бы невозможно.

Хотел бы воспользоваться этой возможностью и выразить искреннюю признательность Раису Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову, Правительству республики и ее учреждениям, руководству университетов и научных центров, деятелям культуры и религии, представителям бизнеса и СМИ, а также всем друзьям, которые на протяжении этих лет помогали Генеральному консульству Исламской Республики Иран.

Хочу также поблагодарить добрый и гостеприимный народ Татарстана, который всегда с уважением и теплотой относился к Ирану и иранцам. Я покидаю Казань с ценными воспоминаниями, прочными дружескими связями и глубоким уважением к жителям республики. Надеюсь, что дружба и сотрудничество между народами Ирана и Татарстана в ближайшие годы будут только крепнуть и развиваться.