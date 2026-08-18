IBU не будет рассматривать вопрос возвращения российских биатлонистов в сентябре

Фото: biathlonrus.com

В сентябре пройдет конгресс IBU (Международный союз биатлонистов). Но сегодня стало известно, что вопрос по допуску российских биатлонистов там рассматриваться не будет.



Об этом рассказал руководитель пресс‑службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов:

«IBU продолжит игнорировать рекомендации МОК: вопрос о допуске российских биатлонистов не будут рассматривать на конгрессе, который откроется через месяц в немецком Берхтесгадене.В преддверии конгресса СБР обращался в исполком IBU, чтобы тот включил в повестку конгресса вопросы о возвращении наших спортсменов на международные старты и о восстановлении статуса СБР как полноценного члена федерации. Однако, как и два года назад, обсуждать эти темы на конгрессе не планируют. Позиция IBU: условия, ставшие основанием для отстранения россиян в 2022 году, до сих пор не устранены, а значит, пересматривать прежнее решение они не будут.Ждём, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) наконец вынесет решение по иску российской стороны к IBU. Пока же арбитры CAS третий месяц пытаются определить, носит ли позиция IBU в отношении россиян дискриминационный характер по национальному признаку и не противоречит ли это принципам олимпийской хартии», – написал Аверьянов в социальных сетях.



Добавим, российские биатлонисты отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

