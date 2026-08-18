Борьба с фейками – один из вызовов: СМИ России и Китая ищут единый медиакод

В Казани на форуме «РОСТКИ» прошла дискуссия о составляющих общего медиакода для СМИ России и Китая. На круглом столе, организованном «Татмедиа», обсудили информационное давление со стороны Запада, борьбу с фейками и переход к собственным цифровым платформам.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Около 20 СМИ Китая поучаствовали в дискуссии, организованной «Татмедиа»

Единый медиакод для СМИ России и Китая искали на сессии «РОСТКов», которую организовало Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«Только в прошлом году несколько наших групп выезжали в Китай, где знакомились с работой как центральных, так и региональных СМИ. Мы познакомились, и наше общение с каждым годом становится все активнее. Поэтому назрела мысль провести такую медиасессию, где можно пообщаться и обсудить общие вопросы», – сказал руководитель Республиканского агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Федеральные СМИ представляли «Интерфакс», ТАСС, медиагруппа «Россия сегодня» и «Газпром-Медиа Холдинг». В круглом столе участвовали и региональные СМИ, включая ИА «Татар-информ».

Со стороны КНР в дискуссии участвовали представители около 20 СМИ, включая региональные медиа, а также блогеры.

«Это говорит о том, что интерес не только с нашей стороны, но и со стороны Китая есть, и нам есть о чем общаться, есть чем поделиться», – считает Салимгараев.

Дмитрий Горностаев предложил выделить четыре основы общего медиакода России и Китая – информационный суверенитет, взаимное доверие, ответственность и непрерывное сотрудничество Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Борьба с фейками как общий вызов для медиа России и Китая

Заместитель генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев предложил выделить четыре основы общего медиакода России и Китая – информационный суверенитет, взаимное доверие, ответственность и непрерывное сотрудничество.

«Самое неприятное – это то, что с той стороны [Запада] идет распространение фейков. Думаю, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Россия и Китай испытывают информационное давление, в том числе с точки зрения ложной информации, ложных нарративов, которые в отношении наших стран распространяются», – заявил Горностаев.

По его мнению, борьба с фейками – лишь один из общих вызовов для медиа России и Китая. Еще одна проблема – зависимость СМИ от зарубежных цифровых платформ.

В качестве примера Горностаев привел блокировку более 40 аккаунтов СМИ, входящих в медиагруппу «Россия сегодня», в TikTok после введения против нее американских санкций. По его словам, это показывает необходимость развивать собственные цифровые платформы и опираться на площадки дружественных стран.

«Обычно критики суверенного интернета настаивают на том, что суверенный интернет – это преграды и барьеры, но действительно они есть, когда речь идет о противодействии информационной агрессии… Когда есть доверие между странами, то эти барьеры исчезают. Доверие – это и есть основа сотрудничества», – сказал Горностаев.

Айдар Салимгараев заявил: «Общий медиакод России и Китая – это ответственность, уважение к традициям» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Салимгараев назвал ответственность основой медиакода

В беседе с «Татар-информом» Айдар Салимгараев заявил, что согласен с Горностаевым в том, что общий медиакод России и Китая – это ответственность, уважение к традициям.

«Это то, что нас объединяет, – подходы в журналистике. Важно расширять понятие ответственности. Важно, кто говорит, что говорит. Важно, когда издание несет ответственность за то, что написано. Наверное, вот в этой части мы очень схожи», – считает Салимгараев.

Говоря о сотрудничестве с китайскими СМИ, он заявил, что «Татмедиа» пока обсуждает вопросы продвижения, доведения возможностей агентства до китайской аудитории.

Ключевым партнером он назвал генерального секретаря Федерации экономических СМИ Китая Цзян Шанъюань, которая также участвовала в дискуссии.

Госпожа Шанъюань считает, что малый и средний бизнес двигают экономику и Китая, и России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Шанъюань назвала помощь МСБ общей задачей СМИ России и Китая

Доверие – это самая ценная и твердая валюта долгосрочного экономического сотрудничества, считает генеральный секретарь Федерации экономических СМИ Китая Цзян Шанъюань. Она добавила, что две страны имеют разные культуры и деловые практики и даже небольшое недопонимание может привести к упущению возможностей для сотрудничества.

Госпожа Шанъюань считает, что малый и средний бизнес двигают экономику и Китая, и России. Субъекты МСБ находятся на передовой экономики, но сталкиваются с дилеммой. «Они не понимают политику, они не способны точно оценить рынок и не могут найти партнеров», – добавила участница дискуссии.

«Мы, как СМИ, должны помогать этим предприятиям. Поток информации позволит стимулировать поток капитала, логистики, талантов и даст возможность большему числу отраслей и предприятий увидеть друг друга, сблизиться и найти возможность объединить усилия», – считает Шанъюань.

Николай Касьянов выделил историческую и цивилизационную общность двух стран Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Касьянов видит основу медиакода КНР и России в исторической общности

Заместитель генерального директора АО «Интерфакс», генеральный директор «Агентства деловых коммуникаций» Николай Касьянов в беседе с «Татар-информом» сказал, что вопросов по теме медиасотрудничества между РФ и КНР пока больше, чем готовых ответов. Главное, по его мнению, – наличие общего понимания между российскими и китайскими медиа.

Рассуждая об общем медиакоде России и Китая, Касьянов выделил историческую и цивилизационную общность двух стран.

«Это мощные цивилизации. Это огромное количество исторических связей, причем столетних, тысячелетних. Но это общая ответственность как мощных держав за всё, что происходит: и в Азии, и в Европе, и в общемировом масштабе», – сказал Касьянов.

По его мнению, современный медиакод двух стран должен отражать не только национальные интересы, но и общие мировые проблемы. В качестве примеров он привел экологию, развитие национальных культур, здравоохранение и городскую среду.

Ван Цзокуй предложил метафорично представить общий медиакод России и Китая через три образа: «код красного цвета», «код развития» и «код дружбы и взаимодействия» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Синьхуа» представило общий медиакод России и Китая через три образа

Заместитель директора Азиатско-Европейского бюро ИА «Синьхуа» Ван Цзокуй выступил перед участниками медиасессии на русском языке. Он предложил метафорично представить общий медиакод России и Китая через три образа: «код красного цвета», «код развития» и «код дружбы и взаимодействия». По его словам, в России красный цвет ассоциируется с Красной площадью, а в Китае символизирует радость.

Ван Цзокуй напомнил о 70-летии сотрудничества «Синьхуа» и ТАСС, а также о совместных медиапроектах двух стран. По его словам, усиливаются контакты не только между центральными СМИ двух стран, но и между региональными.

Господин Цзокуй отдельно рассказал про «РОСТКИ». Он отметил, что «Синьхуа» освещало все предыдущие мероприятия и продолжает следить за нынешним форумом в Казани.

«Искренне желаю предпринимателям обеих стран, участвующим в форуме, процветания и желаю более честных контактов между китайскими и российскими СМИ. А также того, чтобы дружба между Китаем и Россией передавалась из поколения в поколение», – заключил участник дискуссии.