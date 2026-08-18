Юрист Трофимов оценил обеспеченность России специалистами по китайскому праву

Российскому бизнесу, работающему с китайскими партнерами, нужны юристы не только со знаниями китайского законодательства, но и с практическим опытом работы в КНР. Об этом заявил партнер и руководитель юридического направления Консультационной группы «ТИМ» Илья Трофимов на пресс-подходе «Выход на рынки РФ и КНР: правовые модели создания бизнеса, комплаенс, защита интересов».

По его словам, в России постепенно улучшается кадровая обеспеченность специалистов по китайскому праву. В качестве примера он привел Санкт-Петербургский государственный университет, где действует отдельное направление подготовки специалистов, специализирующихся на китайском праве.

«Это большой шаг. Направление существует уже несколько лет, и уже появилось поколение юристов, которые готовы консультировать и понимать китайское право», – отметил Трофимов.

При этом, по его мнению, для сопровождения бизнеса особенно важен практический опыт взаимодействия с китайскими компаниями и партнерами. Одних теоретических знаний, полученных в университете, может быть недостаточно.

«Очень важно найти именно того юриста, который проходил какую-то практику в Китае, взаимодействовал с китайскими партнерами. Одно дело – теория, которую мы хорошо можем узнавать в университетах, и другое дело – практика», – сказал Трофимов.

Он добавил, что российская система подготовки специалистов в этой сфере постепенно движется в сторону сочетания академических знаний и практического опыта.